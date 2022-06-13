Иранские СМИ сообщают о гибели при загадочных обстоятельствах двух ученых, связанных с проектами ВВС и ракетного дизайна, передает Mignews.

Мухаммед Аббус, занимавшийся беспилотными летательными аппаратами и ракетами “погиб при выполнении задания”.

За несколько часов до этого погиб Али Камани, высокопоставленный инженер, ветеран проектов связанных с беспилотниками и ракетами. Он также погиб “при выполнении задания” “в результате автомобильной катастрофы”.

До этого погиб доктор Айюб Антазари из Тегеранского университета, возглавлявший исследовательский центр ракет и беспилотников в городе Язд.