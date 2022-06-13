Жертвой вымогательства путем угроз стал житель Баку Акпер Бабиров (2003 г.р.). Инцидент произошел 12 июня, в 04:20. Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

В минувшее воскресенье молодой человек, чтобы воспользоваться услугами такси, сел в автомобиль Mercedes. На улице Дадаша Буниядзаде, что на территории Ясамальского района, таксист пригрозил пассажиру расправой и отнял у него портмоне с 300 манатами. Сотрудники 29-го отделения полиции установили личность владельца автомашины и в настоящее время выясняют, кто находился за рулем автомобиля на момент совершения преступления.

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