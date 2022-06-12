Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в воскресенье заявил, что не видит возможности немедленного прекращения войны в Украине.

«Я считаю опасным развитие событий в Украине, потому что я не вижу возможности немедленного прекращения [этого конфликта]», — указал он.

Берлускони также сообщил, что звонил президенту России Владимиру Путину два раза с начала войны, «но ответа не было».

«После этого я воздержался от дальнейших попыток», — добавил бывший премьер-министр Италии.