Baza сообщает, что в Брянской области неизвестные попытались подорвать нефтепровод «Дружба».

«Сам трубопровод не пострадал, однако противоподкопная труба и подстанция оказались повреждены, а также был обесточен энергоблок управления задвижкой. Разлива нефтепродуктов удалось избежать», — отмечает издание.

Нефтепровод «Дружба» проложен из России в Европу, он проходит через Украину.

В шестом пакете санкций именно по нему для доставки нефти в некоторые страны ЕС сделали исключение.

Представители украинской власти еще до введения новых санкций предполагали, что с трубопроводом может «что-то произойти».