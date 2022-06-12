Влиятельное международное новостное агентство «Diplomatic Press Agency» опубликовало интервью с послом Азербайджана в Венгрии Таиром Таги-заде.

Как сообщает Minval.az, корреспондент издания Анна Поппер встретилась с респондентом в величественном и не перестающем каждый раз поражать своей красотой здании дипломатического представительства Азербайджана в венгерской столице, которое раньше было дворцом видного венгерского учёного и государственного деятеля, барона Фридьеша Подманицкого, и провела здесь с азербайджанским дипломатом интересную беседу. В ходе неё были затронуты роль Азербайджана в международных отношениях, нынешнее состоянии двусторонних связей, приоритеты внешней политики государства, а также темы из сферы культуры.

В самом начале беседы посол признался, что, посколько сам любит поэзию и даже пишет стихи, ему очень хорошо известны такие имена, как Шандор Петёфи, Янош Арани, которых он лично для себя давно уже определил как величайших венгерских поэтов. При этом Таги-заде упомянул, в частности, балладу «Барды Уэльса», которую он назвал «шедевром», к которому емы хочется возвращаться и перечитывать снова и снова. «Я читал русский и чешский переводы, а также английский перевод, который тоже очень хорош. Я надеюсь, что однажды, если я выучу венгерский язык, то первым делом прочту его в оригинале вместе с речью Лайоша Кошута от 3 марта 1847 года», поделился своими планами посол.

Не оставил в обиде посол и венгерскую прозу. Он признался, что она ему очень нравится, в частности произведения Мора Йокаи. «Даже не прочитав ничего из его работ, некоторые могут, конечно, обратиться к Википедиа или вспомнить венгерские и голливудские фильмы, которые перенесли на экран многие романы моего любимого венгерского прозаика. Но для меня шедевр Йокаи, который никогда не был экранизирован, — это «Желтая роза». Я ее обожаю», не скрыл своего восторга Таги-заде. Он также отметил, что, читая Йокаи, он заинтересовался революционными изменениями, произошедшими в том числе под воздействием творчества новеллиста на венгерской театральной сцене и расцвет национального актерского искусства, выделив имена Дерине, а также жены и музы писателя — Розы Лаборфалви. «Только три писателя в Центральной Европе были способны писать свои произведения так, словно художник старательно выбирает краски и пишет свои картины: это Мор Йокай, Карел Чапек и более или менее забытый чешский писатель Сватоплук Чех», раскрыл имена своих литературных кумиров Таги-заде.

О своих первых впечатлениях о Венгрии и венграх посол высказался в сравнении с тем чувствами, которые он когда-то испытал от Праги, отметив также и отличительные черты. «Впечатления, конечно, захватывющие. Две страны похожи, имеется определенная общность истории, схожими являются размеры государств, география, численность населения и многое другое. Но, с другой стороны, чехи и венгры отличается тем, что эмоционально и в плане этнического темперамента жители Венгрии гораздо ближе к азербайджанцам. Когда вы приходите к кому-то в гости и собираетесь очень скоро уходить, мы обычно говорим: «Куда! А ну-ка, садитесь на место!». Я думаю, что наше отношение к гостям очень схоже. У нас есть поговорка: «Гость — это подарок от Бога». Всё ровно так же, как и здесь», поделился своми впечатлениями Таги-заде.

В то же время, он признался, что сложности местного языка впервые в жизни привносит в его жизнь некоторую неловкость. «Я говорю на чешском языке достаточно свободно, хотя «ржавчина», конечно же, накапливается. Но в Венгрии я столкнулся не только с языком, который никогда не изучал, но также и с тем фактом, что он сам по себе очень сложный. Этот язык сперва дразнит тебя маленьким кусочком, который ты вроде бы начинаешь где-то понимать, будь то тюркские слова или схожая с тюркской грамматикой венгерская языковая структура, а потом совершенно неожиданно он внезапно удивляет тебя тяжелым произношением и грамматическими «теоремами». Венгерский язык, как я могу судить, будучи сторонним наблюдателем, уникален по своему историческому генезису и составу. Так что, это довольно сложная задача, которую мне предстоит осилить», предвосхитил Таги-заде свой предстоящий «спарринг» с венгерским языком.

Перейдя на тему отношений между двумя государствами, посол назвал Венгрию одним из важнейших партнеров Азербайджана в Европе, выделив сотрудничество в культурной, политической сферах, а также в области международной и региональной безопасности. «Наши двусторонние отношения носят особый характер. Очередным тому подтверждением послужили мероприятия, организованные послом Венгрии в Баку Виктором Седеркеньи по случаю 30-летия установления дипломатических отношений, а также фотовыставка «Азербайджан — Страна Огней», открытая 27 апреля этого года на площади Хуньяди в Будапеште, празднование Дня независимости Азербайджана в ресторане «Араньибаштя» 27 мая и т.д. Мы на протяжении всех этих 30 лет высоко ценим постоянную поддержку Венгрии Азербайджану и справедливую позицию, основанную на принципах международного права, особенно то плечо друга, которое мы чувствовали от вас во время 44-дневной Отечественной войны. Наше двустороннее стратегическое партнерство дополняется также взаимодействием в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), в которой Венгрия имеет статус наблюдателя. Именно в Будапеште работает европейский офис ОТГ. Я высоко ценю последовательные, самоотверженные усилия посла Яноша Ховари, который в своей работе демонстрирует почти фанатичную, в хорошем смысле слова, одержимость, да к тому же еще и свободно владеет турецким языком», сказал Таги-заде.

В то же время посол признался, что в двусторонних отношениях не хватает сильной экономической составляющей. «Торговый оборот в 30 с лишним миллионов долларов США — это ничто на фоне имеющегося у наших стран потенциала. Я думаю, причина проста: после распада Советского Союза, который означал не только демонтаж политической системы, но и разрыв экономических связей, внешнеэкономические нити Азербайджана определялись наработками, в основном, советского времени. Поэтому, для венгров Азербайджан долгие годы оставался некоей terra incognita. Нам пришлось начинать все с чистого листа».

Говоря об энергетике, дипломат отметил, что Азербайджан превратился в ключевой фактор в политике диверсификации поставок энергоресурсов в Европу. «Мы привержены сокращению выбросов и осуществлению перехода на «зеленую» энергетику. Видение Президента Ильхама Алиева заключается в том, чтобы идти вперед и восстанавливать освобожденные территории именно как «зеленые зоны», с «зеленой» экономикой и «зеленой» энергетикой. Самые крупные контракты, которые были заключены и подписаны с Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией, а теперь еще и с Великобританией, касаются извлечения солнечной энергии, энергии ветра, то есть мы говорим о возобновляемых источниках. Это один из главных приоритетов экономического развития Азербайджана. Однако углеводородные ресурсы Азербайджана имеют большое значение для Западных Балкан, Италии и Греции. Венгерский государственный концерн MOL недавно вошел в азербайджанский энергетический сектор в роли второго по величине после британского bp внешнего игрока».

При этом Таги-заде пояснил, что экономические отношения между двумя государствами не ограничиваются одной энергетикой. «Я высоко ценю усилия и решимость главы МИД Петера Сийярто, который во время двух последних визитов в Азербайджан привез более 30 венгерских компаний, желающих вести бизнес в нашей стране. Я скажу так: за семь лет моей работы в Праге наш торговый оборот вырос почти в десять раз, и если нам удастся добиться подобного результата с Венгрией, то я вернусь домой с пониманием того, что работал не зря. Я надеюсь добиться этого, потому что здесь имеется уровень общения и взаимодействия. Оккупационные войска не оставили камня на камне на недавно освобожденных территориях Азербайджана, поэтому реконструкция и реабилиация этих районов являются абсолютным приоритетом. Мы стараемся работать с компаниями, которые проявили к нам наибольший интерес и продемонстрировали большой прогресс в подготовительной фазе. Это PURECO Kft., Budapest Water Services».

Коснувшись темы нефти и газа, Таги-заде сходу внес ясность: Азербайджан никогда не подходил к энергоресурсам как инструменту политического давления. «Для нас это неразрывная связь двух элементов: экономического и политического, последнего — в плане дальнейшего развития наших отношений с отдельными партнерами. И в этом качестве Венгрия, конечно же, является одним из наших союзников и самых надежных партнеров в Европе».

При этом он обратил внимание на ряд моментов, которые необходимо учитывать. «Экспортная система состоит из двух основных элементов: Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Трансадриатического газопровода (TAP). Возможности TAP уже расширены. Поэтому есть возможность экспортировать по нему больше голубого топлива. Он проходит через Италию, Грецию, а и в скором времени будет задействован интерконнектор, чтобы достичь Западных Балкан. Это вопрос энергетической инфраструктуры в Европе после того, как он пройдет через Адриатику. Другой вопрос — общие объемы азербайджанской добычи. Трудно сказать, сможет ли Азербайджан поставлять столько газа, сколько Венгрия получает из других источников, но мы сделаем все возможное для обеспечения энергетической безопасности всего региона. К тому же, Азербайджан не единственный источник. Мы также можем говорить о расширенном Каспийском регионе — Туркменистане и Казахстане с их значительными запасами нефти и газа», заверил респондент.

Из сферы услуг, дипломат выделил банковскую систему и туризм, превращающиеся в один из главных ненефтяных секторов экономики Азербайджана. Они быстро развиваются, и есть перспективы принять в Азербайджане еще больше венгерских гостей. В настоящее время WizzAir выполняет два рейса в неделю между Будапештом и Баку, и теперь изучается возможность открытия третьего рейса.

Коснулся Таги-заде и вопроса азербайджанской диаспоры в Венгрии. Община здесь, как известно, не очень большая, она составляет менее 2000 человек, но самым вдохновляющим фактором является то, что в Венгрии учатся около 850 студентов. «Мы благодарны программе Stipendium Hungaricum. Те, кто прошел здесь обучение, носят Венгрию в своих сердцах и умах, становясь, по словам государственного секретаря Оршои Пачай-Томашич, «неофициальными послами»».

Говоря о приоритетах внешней политики Азербайджана в меняющемся характере глобальной политики и безопасности, посол отметил, что распад Советского Союза многое значил для азербайджанцев. «У нас не было никого, кто урегулировал бы вместо нас наши проблемы, никто не подсказывал, какой должна быть наша внешнеполитическая повестка дня. Первые шаги нам пришлось делать самим. Мы столкнулись с внешней агрессией и оккупацией Арменией пятой части нашей территории. Стояла дилемма, хотим ли мы с кем-то строить отношения по принципу «младший брат — старший брат», или мы намерены идти по гораздо более сложному пути — по тонкой красной линии и пытаться развивать свою систему дипломатических отношений, исходя исключительно из национальных интересов? Конечно, трудно переоценить значение энергетической дипломатии в строительстве азербайджанской государственности. И благодаря ей, отчасти, сегодня Азербайджан — это стабильное, современное и демократическое государство, которое с гордостью укрепляет свою восстановленную с 1991 года независимость. Наша страна имеет признанный имидж «законопослушного международного гражданина», если можно так выразиться. Фактор, который вызывает у каждого из нас чувство гордости — это уровень доверия, которым пользуется Азербайджан на международном уровне. Не случайно избрание Азербайджана в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН было позитивно воспринято в мире. Также не случайно, что во время пандемии Президент Азербайджана, во второй раз ставшего во главе Движения неприсоединения, от имени 130 стран этой организации инициировал проведение специальной сессии. Страна доказала, что можно сохранять конструктивные и успешные экономические, политические, культурные отношения с соседними странами, даже если у них разные доктринальные повестки», сказал Таги-заде.

Приоритеты внешней политики с течением времени претерпевают корректировки. Одним из важных инструментов внешней политики был ГУАМ, группа, в которую когда-то входили пять стран (позже четыре) — Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова. Это остается одним из элементов внешней политики Азербайдйжана, но при этом роль Азербайджана значительно изменилась с его участием в программе Евросоюза «Восточное партнерство». Баку рассматривает их с точки зрения пользы для будущего государства. Цель состоит в том, чтобы оставаться процветающим, стабильным, безопасным, влиятельным и заслуживающим доверия государством, которое все в мире рассматривают как надежного международного партнера.

Хотя последствия 30-летней армянской оккупации еще не устранены, восстановление полтора года назад Азербайджаном своей территориальной целостности в ходе 44-дневной Отечественной войны исцелило народ как в эмоциональном, так и в ментальном измерении. По мере того, как Баку и Ереван приближаются к всеобъемлющему мирному соглашению, определенное сближение между Венгрией и Арменией также будет способствовать региональной безопасности, считает посол.

Пять основных принципов послевоенного урегулирования Азербайджана, которые уже приняты Ереваном, включают: взаимное признание территориальной целостности, нерушимости международных границ; взаимное признание отсутствия территориальных претензий государств друг к другу; неприменение силы или угрозы силой друг против друга; делимитация и демаркация государственной границы; открытие транспортных коммуникаций.

После 7 лет работы в Великобритании очень хотелось домой, но вместо этого я оказался в Венгрии, значение которой на фоне постоянно развивающегося партнерства между Азербайджаном и ЕС сложно переоценить. Я представил вверительные грамоты осенью 2021 года. У нас состоялся очень интересный разговор с тогдашним президентом Яношем Адером, который охватил все региональные вопросы, начиная от энергетической безопасности и роли Азербайджана в диверсификации поставок газа в страны ЕС, в том числе в Венгрию, двусторонних политических связей между нашими странами и заканчивая многими другими. Это была относительно короткая, но очень содержательная беседа», признался дипломат, добавив, что, учитывая роль Венгрии как одного из крупнейших партнеров Азербайджана в экономической, политической сферах, в области безопасности, для него большая честь быть послом в этой стране и выполнять здесь задачи, возложенные на него президентом Азербайджана.

От политики — ко всему, что свободно от политики. Именно с этой целью корреспондент задала свой следующий вопрос, касающийся венгерской и азербайджанской кулинарных традиций. «Один из лучших способов познакомиться с новой для себя культурой — через ее кухню. Не могли бы Вы рассказать нам о фирменных блюдах Вашей страны, которые Вы бы рекомендовали попробовать людям, чтобы почувствовать культуру Азербайджана? Есть ли в Будапеште азербайджанский ресторан? Как Вы относитесь к венгерской кухне?», задала свой «вкусный» вопрос журналист.

Об азербайджанской кухне посол отозвался как об очень разнообразной, поскольку Азербайджан, как и Венгрия, находится на перекрестке культур. «Также, как и в Венгрии, мы не только оказываем влияние на различные культуры и испытываем с их стороны влияние, но и адаптируем эти кулинарные традиции к нашим условиям: близость моря, богатство почвы, солнце, трудолюбие фермеров, любовь к земле — всё то, благодаря чему мы можем собирать 2-3 урожая в год. Место фруктов, овощей, зелени в нашем рационе невозможно переоцениить. В центре нашей национальной кухни находятся, конечно же, баранина и осетрина. Лично я не являюсь большим поклонником ни того, ни другого, поэтому вполне могу обойтись говядиной и мясом птицы. Но плов — это одно из самых распространенных блюд в Азербайджане, и в нашей гастрономии его десятки видов. В Чисто субъективно, я бы выбрал два блюда, и оба вегетарианские: 1) кюкю — омлет с зеленью, в числе ингрeдиентов которого в некоторых региональных версиях входят грецкий орех и рыбa; его едят с йогуртом, чтобы снизить жирность; 1) довга — суп на основе йогурта, с рисом, зеленью и яйцом. Оба блюда можно есть горячими или холодными. Что касается азербайджанских ресторанов в Будапеште, то их пока нет. Но недавно открывшееся «Dash Bistro» на Vámház krt. 10 — это хороший шаг вперед», сказал Таги-заде.

Журналистка сказала, что создается впечатление, что ее собеседник находится в Будапеште не несколько месяцев, а много лет.

«Как Вы успеваете знакомиться здесь с венгерской литературой, культурой, кухней, и при этом выполнять еще и ваши нелегкие дипломатические обязанности?»

На это респондент, не задумываясь, ответил, что человек должен находить время для того, что ему нравится, независимо от обстоятельств. Изучение страны аккредитации — это часть обязанностей любого дипломата. Кроме того, это очень полезное времяпрепровождение. «Я убежден: чтобы понять менталитет народа, понять его культуру, нужно уловить две вещи: его юмор и его проклятия. Эти два элемента говорят о нации больше, чем что-либо другое. Я люблю венгерский юмор, важно уловить его тонкость и некоторый сарказм. Венгры чрезвычайно красочны и изобретательны также в своих ругательствах, до такой степени, что иногда это шокирует, но шляпу снимаю», заметил Таги-заде.

«Завершив первый этап изучения венгерской истории, я должен сказать, что нацию объединил не язык, а идея национальной эмансипации, за которой уже потом последовало возрождение языка и традиций. Хороший пример — Ференц Лист, крупнейшая фигура венгерского культурного возрождения, который не мог свободно изъясняться на венгерском языке. Чтобы понять историческую роль народа, необходимо посмотреть на жертвы, принесенные им на протяжении веков. Такие личности, как Ференц Ракоци, Лайош Баттяньи, Иштван Тиса, Имре Надь, и их борьба напрашиваются на параллели из истории Азербайджана, в которой тоже имеются не менее яркие примеры самоотверженности, проявленной карабахским ханом Ибрагим-Халилом Джаванширом, Фатали ханом Хойским и, в более поздний период, Гейдаром Алиевым».

На вопрос, что вдохновляет его в профессиональной деятельности и личной жизни, Таги-заде ответил, что источником его вдохновения всегда была Родина. «Недавно я дал интервью журналу Baku Magazine, где меня спросили, как я чувствую себя, переезжая с одного места на другое? Да, я хотел вернуться домой уже в 2021 году. Но я думаю, что Родина — это не то место, куда ты возвращаешься, а то, что ты всегда носишь с собой, в своем сердце. В личном же плане моим главным вдохновением была моя мама, которая, к сожалению, скончалась не так давно. Папа умер давно, поэтому я был очень эмоционально привязан к маме. До сих пор регулярно вижу ее в своих снах. Она была единственной, кто поддерживал меня в трудные времена. Она говорила: «Ты справишься с этим, ты сильный, я знаю». Она не говорила «самый яркий», «самый умный», она говорила «лучший мальчик в мире, мой мальчик». Я скучаю по тому времени, когда мог целовать мамины руки. Но… Мы должны думать о будущем. Надеюсь, мои дети вырастут достойными ребятами. Я очень жду, когда они приедут ко мне в июле. Мы разговариваем почти каждый вечер. Благословен тот, кто придумал видеосвязь, skype и WhatsApp».

На вопрос корреспондента о досуге, посол ответил, что такового пока что у него нет. «Но я надеюсь когда-нибудь вернуться к написанию стихов. К сожалению, с тех пор, как умерла мама, внутри меня что-то сломалось: ни стихов, ни песен, ничего. По крайней мере, я все еще могу читать, в основном о Венгрии. Еще одно мое хобби — просмотр фильмов. Недавно я посмотрел отличную венгерскую драму «Естественный свет» (Természetes fény), рассказывающую о событиях Второй мировой войны».

На завершающий вопрос о пожеланиях людям, Таги-заде ответил так: «Я надеюсь, что люди будут больше прислушиваться друг к другу, станут менее жадными и будут довольствоваться тем, что у них есть — семьей, друзьями и родиной. Я надеюсь, что люди извлекут уроки из прошлого, чтобы больше не требовалось жертв для поддержания мира и справедливости».