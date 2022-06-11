Британский посол Мелинда Симмонс обнаружила в одном из кафе Киева «круассан», названный в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, об этом она сообщила в Twitter.

По ее словам, кондитерское изделие назвали «Борис Джонсонюк». Однако изделие из слоеного теста скорее напоминает корзиночку. По данным украинских СМИ, пирожное в виде цветка создано по мотивам английского яблочного пирога, в его составе также есть итальянская меренга и мороженое. Десерт венчает пышная шапка белого заварного крема, которая напоминает прическу британского премьера, отчего пирожное, вероятно, и получило свое название.

Судя по ценнику, десерт стоит 97 гривен.