Пропагандист Владимир Соловьев предлагает России захватить страны, в которых производятся запчасти, которых не хватает руссиянам.
Кроме того, Соловьев признался, что до сих пор не может пережить арест своих итальянских вилл.
Пропагандист Владимир Соловьев предлагает России захватить страны, в которых производятся запчасти, которых не хватает руссиянам.
Кроме того, Соловьев признался, что до сих пор не может пережить арест своих итальянских вилл.
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