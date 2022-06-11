Беда России заключается в том, что ее президент в XXI веке видит свою миссию в территориальном расширении государства. Об этом в интервью Minval.az заявил политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков. По его мнению, если планы России в отношении расчленения Украины и захвата хотя бы части ее территории реализуются, риски для ее соседей существенно повысятся.

— Вы наверняка слышали, что сказал президент Путин, оценивая нынешние свои действия. Путин лишь скромный исторический последователь царя-реформатора. Он решил, что вслед за Петром I его миссия «возвращать и укреплять». Что же это значит? Что нынешнюю «специальную военную операцию» против Украины следует рассматривать лишь как этап по возвращению территорий, находившихся ранее под контролем российского государства? Звучит именно так. А в составе той империи находился ведь и Азербайджан, и вообще все постсоветские страны. Такую судьбу уготовил нам Путин? Насильственное присоединение к России, с войной и кровью?

— Беда России в том, что ее лидер в XXI веке живет с представлениями о мире и своей миссии подобным тем, которые были в XVIII — XIX веках, то есть видит свою миссию в территориальном расширении государства. Имперская идеология для современного мира технологий и глобальной информационной и экономической интеграции — губительна.

Путину бы выбраться с минимальными потерями из затеянного им авантюристического вторжения в Украину до того, как в практической плоскости рассматривать и готовить подчинение Южного Кавказа. Я читал его идеологические откровения, в которых Путин заявлял, что присоединение бывших территорий СССР и Российской империи, на которых живет мусульманское население, нецелесообразно, так как в условиях резкого падения рождаемости у русских это грозит, на его взгляд, большими демографическими проблемами. Но если планы Путина в отношении расчленения Украины и захвата хотя бы части ее территории реализуются, риски для соседей РФ существенно повысятся. Азербайджан лучше готов к негативным сценариям, так как застрахован от них как наличием современной, эффективной армии, крепким государственным устройством, так и надежными союзническими отношениями с братской Турцией.

— На фоне визита в Армению главы МИД РФ, на улицы Еревана вышли протестующие с антироссийскими плакатами и флагами Украины. При этом они скандировали известную речевку «Путин – х**ло!», а следом еще одну новинку: «Лавров – сука!». В нужный момент власти легко могут вмешаться в происходящее, да и вообще предотвратить любое нежелательное выступление под каким-нибудь благовидным предлогом. Осведомители у власти, естественно, есть в любой среде, и об ожидавшихся хоровых оскорблениях в адрес Путина и Лаврова они не знать не могли. В Москве, естественно, всё это легко считывают и понимают. Интересно, как этот инцидент скажется на дальнейшем отношении Москвы к команде Пашиняна? Во что это может вылиться?

— Что касается антироссийских демонстраций в Ереване во время визита главы МИД РФ Лаврова, то ничего неожиданного в этом нет. В правительстве Пашиняна много людей, которые ранее активно участвовали в подобных мероприятиях. Это сигнал Москве о том, что хотя Пашинян, скрепя зубы, все еще волочится в фарватере ее политики, но он крайне недоволен уровнем поддержки, которую получает от России. Особо армян напрягает слишком сильная готовность Москвы прислушиваться к позиции и считаться с интересами Турции и Азербайджана. Напомню, что Лавров прибыл в Ереван из Стамбула, где провел важные переговоры со своим турецким коллегой Чавушоглу.

— Почему-то встал вопрос определения автомобильного маршрута из Нахчывана в «континентальный» Азербайджан. Эту новость озвучил в четверг в Ереване глава МИД России Сергей Лавров. Казалось бы, о чем тут говорить? Еще в советское время вдоль пограничной реки Араз через Западный Зангезур (Сюник) пролегали параллельно две трассы – железная дорога и автомобильный путь. Они и соединяли основную часть Азербайджана с Нахчываном.

Но насчет автодороги Лавров высказывается как-то неопределенно, как будто она может пролечь как-то иначе. И что же теперь, надо придумывать новые автомобильные маршруты, когда уже имеется проверенный десятилетиями кратчайший путь?

— В советское время железная дорога проходила по берегу Араза и мегринский участок даже входил в состав Азербайджанской железной дороги. Кадры назначались и финансы шли из Баку. Однако хотя вдоль границы шла узкая шоссейная дорога, из-за того, что там был строгий пограничный режим, в основном использовалась для автомобильных перевозок другая дорога — Сисиан-Горис. Допускаю, что армяне хотят восстановить именно ее. Но тогда им придется приглашать для обеспечения безопасности российских пограничников и на этот маршрут, так как это прописано в Трехстороннем заявлении от ноября 2020 года.

Не исключаю, что армяне попытаются привлечь к этому российский миротворческий контингент (РМК), с тем, чтобы тот обеспечивал в сквозном режиме безопасность по всей трассе Сисиан-Горис-Лачин-Ханкенди и этим протолкнуть его более долговременное пребывание в Азербайджане (Карабахе), то есть выходящее за границы оговоренного 5-летнего срока.

Самир Ибрагимов