Бывший французский президент Франсуа Олланд женился на французской актрисе Жюли Гайе после восьми лет отношений. Церемония бракосочетания состоялась в ратуше города Тюль. Об этом сообщило французское издание La Montagne со ссылкой на мэра города Бернара Комбо, который провел брачную церемонию для экс-президента и его избранницы.

Церемония бракосочетания проходила в закрытом режиме, отмечается в публикации. Известно, что среди немногочисленных гостей был французский певец Бенджамин Биоле.