Правительство РФ приняло предложение Министерства иностранных дел России о выходе РФ из Всемирной туристской организации. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии со статьей 36 федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации», — говорится в документе.