Сегодня сборная Азербайджана провела матч полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу в Словакии.

Наша команда встречалась со сборной Казахстана и победила со счетом 3:2. Таким образом, сборная Азербайджана пробилась в финал турнира.