Сегодня сборная Азербайджана провела матч полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу в Словакии.
Наша команда встречалась со сборной Казахстана и победила со счетом 3:2. Таким образом, сборная Азербайджана пробилась в финал турнира.
Сегодня сборная Азербайджана провела матч полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу в Словакии.
Наша команда встречалась со сборной Казахстана и победила со счетом 3:2. Таким образом, сборная Азербайджана пробилась в финал турнира.
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