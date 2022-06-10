В Баку на стадионе «Далга арена» подошел к концу матч 3-го тура группы С3 Лиги наций по футболу между сборными Азербайджана и Словакии.
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Словакии.
В Баку на стадионе «Далга арена» подошел к концу матч 3-го тура группы С3 Лиги наций по футболу между сборными Азербайджана и Словакии.
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Словакии.
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