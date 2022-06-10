Организация Договора о коллективной безопасности является одним из важнейших факторов в сфере обеспечения безопасности всех стран-участниц. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян на встрече в Ереване с главами МИД государств-членов ОДКБ.

В ходе встречи с министрами Пашинян также коснулся текущей ситуации в регионе, затронул деятельность комиссии по делимитации и безопасности границы между Арменией и Азербайджаном. Стороны также обсудили перспективы открытия региональных коммуникаций. В этом контексте Никол Пашинян подчеркнул важность поддержки международного сообщества.

Премьер-министр заверил, что Армения «заинтересована в разблокировании региональных коммуникаций, и все дороги будут действовать под суверенитетом стран, через которые они проходят».