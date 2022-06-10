Экс-президент Молдовы Игорь Додон, который находится под домашним арестом по обвинению в коррупции и госизмене, призвал все оппозиционные силы страны подготовить своих сторонников для выступления против нынешней власти. Он пообещал, что «рано или поздно тоже присоединится к этим протестам».

По словам лидера социалистов, президент Майя Санду и правительство готовят политическое и военное присоединение РМ к Румынии и отказ от нейтралитета, а для этого «намеренно дестабилизируют ситуацию в стране».

«Считаю, что каждая патриотическая партия должна морально мобилизовать своих сторонников и в любой момент быть готовыми выйти, чтобы защитить государственность и нейтралитет, а также мир для наших детей. Только мобилизовавшись, мы сможем спасти всё общество от нищеты и холода», — подчеркнул Додон. И добавил: «Убеждён, что рано или поздно и я присоединюсь к восставшим гражданам и неизбежным протестам. Помогу чем смогу. Мы бы гораздо более профессионально, дипломатично и ответственно управляли бы всеми рисками в экономике, медицине и энергетике. И никакая военная опасность нам как стране не грозила бы».

Интересно, с чего так разактивничалась оппозиция в Молдове? Не по приказу ли из Москвы?

Тут возникают аналогии с идущими сейчас в Армении акциями оппозиции. Там с конца апреля ежедневными митингами пытаются раскачать власть Никола Пашиняна, который пытается делать шаги к урегулированию отношений с Азербайджаном при посредничестве Шарля Мишеля. Кремлю это очень не нравится, и он «включил» активность у бывших партий власти, хотя и они, как в Молдове, не могут никак набрать массу в этих выступлениях, народ не особо идет за ними. То есть, выходит, молдавские оппозиционеры действуют примерно так же, как армянские – по наводке из Москвы, поскольку той не нравится действующая власть в стране.

Виталий Андриевский, доктор истории, директор Института эффективной политики в беседе с Minval.az отметил, что Россия во всех постсоветских странах действует по единым шаблонам. Во-первых, покупает элиту, а тех, кто не продается, запугивает. Опираясь на продажную элиту, формирует пророссийские политические партии и общественные объединения, а также группы лоббистов. Во-вторых, активно воздействует через пропаганду на широкие массы. Источник пропаганды – СМИ России, а также медийные ресурсы местных пророссийских политических сил. И, наконец, в-третьих, для оказания давления использует «экономическую удавку»: это цены на поставляемый газ и угроза закрытия экспорта в Россию местной продукции.

«Главная цель Кремля – привести во власть своих ставленников. Если эту цель не удается реализовать или они теряют власть, то ставится задача дестабилизировать ситуацию, посеять в стране хаос и разброд. И тут включаются все рычаги – продажная элита, пророссийские партии, пропаганда, экономическая удавка.

Самая крайняя мера – открытое военное вмешательство. Последнее произошло в Украине», – отметил Андриевский.

Говоря о том, готова ли нынешняя молдавская власть противостоять всему этому, эксперт отметил, что «пока противостоит, но надо признать, действует не всегда разумно и эффективно».

«Некоторые проблемы, которые создают повод для недовольства народа, а надо признать, что повод есть, они могли бы решать, не давая разрастись проблемам. В частности, речь идет об инфляции. В то же время надо признать, что и усилия Кремля не дают ожидаемой ими отдачи. Причина – непопулярность в Молдове кремлевских марионеток, их коррумпированность и продажность», – заметил он.

В целом, по его мнению, ситуация в Молдове остается сложной и многое зависит от того, какие будут итоги войны между Россией и Украиной.

«Успехи России неминуемо приведут к обострению ситуации в Молдове. А поражение России в Украине не только благоприятно скажется на экономической ситуации в Молдове, но и сломает планы Кремля по дестабилизации ситуации в нашей стране.

И последнее. Любопытно заявление Додона, особенно в той части, когда он говорит, что если б они были у власти, то Молдове не грозила бы военная опасность. Тем самым Додон публично признал, что Молдове военная опасность грозит только со стороны одной страны – России. Мы это знали и без Додона, но его признание еще раз показало всему миру, кто агрессор и кого нужно опасаться», – заключил наш собеседник.

Самир Ибрагимов