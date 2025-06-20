Руководитель Центра политических исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглу прокомментировал визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Турцию, отметив его значение в контексте региональных процессов на Южном Кавказе.

По мнению политолога, после того как Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, между Анкарой и Ереваном активизировался диалог, и нынешний визит Пашиняна следует рассматривать как продолжение укрепляющихся контактов между двумя странами.

«За день до встречи с Николом Пашиняном президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Ильхама Алиева в свою страну и совместно принял участие в открытии «Азербайджанского квартала» в городе Кахраманмараш. На мой взгляд, дата встречи Эрдогана сначала с Ильхамом Алиевым, а днем позже — с Николом Пашиняном была выбрана неслучайно», — отметил Шахиноглу «Минвалу».

Он подчеркнул, что турецкий лидер таким образом хотел направить чёткий сигнал своему азербайджанскому коллеге: несмотря на предстоящие переговоры с премьер-министром Армении, Анкара не намерена менять свою политику на Южном Кавказе.

«Армения должна сначала подписать мирное соглашение с Азербайджаном, чтобы надеяться на открытие границы с Турцией и восстановление дипломатических отношений», — добавил эксперт.

В то же время, по его словам, в заявлениях Эрдогана прослеживается стремление ускорить заключение соглашения между Баку и Ереваном. Это обусловлено тем, что события в регионе развиваются стремительно, а пока Россия и Иран вовлечены в войны, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, включая открытие Зангезурского коридора, отвечает интересам всего региона.

«Эрдоган, вероятно, доведёт эту идею до сведения Никола Пашиняна. С другой стороны, сам Пашинян сталкивается с консолидацией оппозиции внутри страны. Его ждут непростые месяцы, и в такое время решение ключевых вопросов с Азербайджаном и Турцией могло бы сыграть ему на руку», — считает Шахиноглу.

Он также сообщил, что турецкие дипломаты изначально планировали провести трёхстороннюю встречу в Анкаре, однако на этот раз реализовать её не удалось. Тем не менее, при наличии соответствующих шагов со стороны Еревана, не исключено проведение в будущем совместной встречи лидеров Турции, Азербайджана и Армении.

«Если будет подписано мирное соглашение, то создание формата Турция-Азербайджан-Армения, как и других трёхсторонних форматов, не является отдалённой перспективой. Почему бы и нет? На протяжении многих лет лидеры Азербайджана и Армении встречались при посредничестве США, России, Франции и Евросоюза — ни одна из этих встреч не дала положительного результата», — напомнил он.

По мнению Шахиноглу, в интересах Азербайджана и Турции также, чтобы Армения постепенно отходила от влияния внешних держав с разными интересами в регионе.

«Для этого Армения должна попасть под влияние Турции и Азербайджана через экономические связи и региональные проекты», — заключил он.