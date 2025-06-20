Разгоревшийся военный конфликт между Израилем и Ираном вытолкнул с новостной повестки все остальные события. Есть ли шанс на политико-дипломатическое решение этого вопроса, и кто мог бы предоставить площадку для потенциальных переговоров между противоборствующими сторонами, своим мнением об этом в беседе с Minval.az поделился израильский аналитик, кандидат политических наук Юрий Бочаров.

«Прежде чем обсуждать вопрос о потенциальной переговорной площадке между Ираном и Израилем, давайте разберемся в более широкой геополитической ситуации, складывающейся вокруг Ирана, и прежде всего в позиции Соединённых Штатов. На сегодняшний день очевидно, что в американском истеблишменте, особенно в лице Дональда Трампа, нет реального желания вступать в открытую военную конфронтацию с Ираном. Об этом свидетельствуют недавние заявления самого Трампа, который прямо указал на существующую вероятность договориться, что отложило принятие более решительных шагов. Такое поведение подсказывает, что решение по Ирану может быть частью более широких согласований — не в последнюю очередь с Москвой», — сказал эксперт.

При этом он отметил, что вопрос Ирана, судя по текущим тенденциям, обсуждается в своеобразном геополитическом треугольнике: США – Россия – Израиль: «И здесь крайне значима позиция России, которая дала ясно понять, что не допустит силовой смены власти в Тегеране и рассматривает Иран как часть своей сферы интересов на Ближнем Востоке».

«Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прямо заявил, что Москва крайне негативно отреагирует на любые удары по Ирану, а тем более на возможное устранение верховного лидера», — добавил Бочаров.

С учетом этого, продолжил политолог, можно предположить, что дальнейшие шаги США по Ирану будут в значительной степени зависеть от результатов консультаций с Россией.

«Как только будет достигнут определённый уровень взаимопонимания между Вашингтоном и Москвой — и при условии, что стороны посчитают возможным запуск переговорного трека с участием Ирана и Израиля, — тогда и встанет на повестку вопрос о выборе дипломатической площадки», — отметил эксперт.

Политолог сомневается, что сегодня традиционно использовавшийся для подобных контактов Оман устроит всех заинтересованных игроков.

«Россия, скорее всего, будет заинтересована в выборе альтернативного формата, более соответствующего её представлениям о балансе сил в регионе. В этом контексте всё чаще называют Саудовскую Аравию и Азербайджан как потенциально приемлемые варианты. Именно эти страны, с точки зрения геополитических интересов, могут быть приняты всеми ключевыми сторонами — США, Россией и Израилем», — подчеркнул политолог.

Что касается непосредственно Азербайджана, Бочаров сказал, что история последних лет уже показала, что Баку способен выступать в роли конструктивной, нейтральной, но при этом авторитетной дипломатической платформы.

«Примером может служить азербайджанская площадка в процессе нормализации между Израилем и Турцией, который проходил в немалой степени благодаря посредничеству Азербайджана. Это создает уверенную предпосылку тому, что Баку может быть воспринят как подходящее место для первых контактов или технических переговоров между Тегераном и Тель-Авивом — если, конечно, стороны будут готовы к подобному диалогу», — уверен эксперт.

Азербайджан, по мнению собеседника, обладает уникальными связями как с Ираном, так и с Израилем, при этом сохраняет взвешенную внешнеполитическую линию и доверие к себе со стороны всех ключевых акторов: «Это делает Баку не просто географически, но и политически удачным местом для организации такой сложной дипломатической миссии».

«Безусловно, пока говорить о реальных шагах преждевременно — для этого должна созреть политическая воля всех сторон. Но задержка с действиями со стороны США и особенно личная осторожность Дональда Трампа дают основания полагать, что возможность перехода к дипломатическому сценарию ещё не исключена. И в случае его реализации Азербайджан, вне всякого сомнения, может стать одним из наиболее реальных кандидатов на роль посредника и площадки для переговоров», — заключил Бочаров.

Российский политолог, эксперт Каспийского института стратегических исследований Александр Караваев считает, что в конфликте между Израилем и Ираном мир поделился в основном на три лагеря.

«Два противостоящих друг другу лагеря: сторонники действия Израиля – большая часть западного мира вокруг связки Израиль-США, которая выстраивает свою внешнеполитическую линию, меньшинство в виде Пакистана и еще ряда стран, которые на стороне Ирана, а также самая значительная часть — это несформировавшаяся коалиция, которая могла бы быть заинтересована в той модели, которую высказал Владимир Путин относительно попытки сближения задач безопасности Израиля с необходимостью Ирана развивать мирную ядерную энергетику», — сказал политолог.

Получается, отмечает эксперт, что срединная линия соответствует не только той модели, которую преподносит Россия в отношении ближневосточной проблемы и в целом вокруг арабо-израильской мирной конфигурации, но и по вопросу, который возник сейчас в результате войны между Израилем и Ираном: «Эта попытка сблизить несовместимые вещи вполне отвечает той реальной практике, которую осуществляет Азербайджан по взаимодействию как с Израилем, так и Ираном».

«Тут есть достаточно большой блок вопросов – приграничное региональное взаимодействие через транспортные коммуникации, взаимные электроэнергетические проекты, а также взаимодействие по Каспию. Тут достаточно обширный набор тем, которые актуализированы в плоскости азербайджано-иранского партнерства», — отметил эксперт.

Также Караваев подчеркнул «большое количество различных направлений взаимодействия» Азербайджана с Израилем: «Это и новые проекты по добыче газа в Средиземном море, и военно-техническое сотрудничество, которое было необходимо Азербайджану в подготовке к возвращению территорий в 2020 году, и перспективные проекты в аграрном секторе, что тоже составляют набор проектов, относящихся не только к безопасности, но и в целом к мирной экономике».

«Такое распределение взаимодействия и с одной, и с другой враждующими в данный момент сторонами позволяет присоединиться к той платформе, которую в ближайшие месяцы будет разрабатывать Россия, в том числе и с другими странами», — считает собеседник.

По словам политолога, «мы находимся в начале этого взаимодействия».

«Оно уже было обозначено теми консультациями, которые проводились на уровне глав МИД — за последние дни эту инициативу обсуждали с главой Объединенных Арабских Эмиратов, скорее всего, Бахрейн присоединится к этому процессу. В общем, думаю, что не против этой инициативы будут Египет, Марокко, а также ряд других стран. На ближайших встречах, в том числе на сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества 21-22 июня в Стамбуле, прозвучит эта идея и будут выработаны какие-то более конкретные предложения», — подытожил Караваев.