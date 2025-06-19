Замглавы сенатского комитета по разведке Марк Уорнер заявил, что Нацразведка США не обнаружила свидетельств того, что Иран разрабатывает ядерное оружие.

Он напомнил, что ещё в марте директор нацразведки Тулси Габбард сообщала, что Иран не предпринимает шагов к созданию ядерной бомбы, и этот вывод основан на данных всех 18 разведывательных служб США. Кроме того, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что доказательств создания Ираном ядерного оружия нет.

Почему Дональд Трамп игнорирует эти оценки? На этот вопрос в беседе с Minval ответил политический аналитик из России Михаил Нейжмаков.

«На самом деле заявления директора Национальной разведки США Тулси Габбард и нынешняя позиция Дональда Трампа отличаются не так уж серьёзно. Как известно, действующий президент США недавно заявил, что иранцы очень близки к созданию ядерного оружия. Но и Габбард в марте 2025 года в рамках вступительного заявления к ежегодной оценке угроз разведывательным сообществом США, хотя и подчеркнула, что “Иран не создаёт ядерное оружие”, отмечала, что “запасы обогащённого урана Ирана достигли своего наивысшего уровня и являются беспрецедентными для государства без ядерного оружия”, а публичные дискуссии по теме ядерной программы в 2024 году “вероятно, воодушевили сторонников ядерного оружия в аппарате принятия решений Ирана”. То есть тут не жёсткие разногласия между Трампом и Габбард, а просто разные акценты, расхождения по принципу «стакан наполовину пуст или наполовину полон»», — пояснил эксперт.

По его словам, в рамках внутренней политики в США рано утверждать вслед за рядом СМИ, что «Габбард впала в немилость».

«Трамп нередко резок даже к тем, кто потом продолжает работать у него в команде. Тем более что сама Габбард попыталась побыстрее выйти из-под удара, заявив, что “президент Трамп говорил то же самое, что и я”. Ко всему прочему, Габбард сейчас подвергается активной критике со стороны сенаторов и конгрессменов-демократов за свои кадровые решения. И хотя среди республиканцев тоже немало критиков действующего директора Национальной разведки США, атаки на неё со стороны демократов, скорее, дополнительно мотивируют Трампа сохранить Габбард в своей команде», — считает политолог.

Нейжмаков отмечает, что это вовсе не означает, что у неё имеется некий иммунитет от отставки на всё время президентства Трампа: «Но если в её зоне ответственности не произойдёт каких-то очень серьёзных скандалов, риски для неё могут вырасти позже — ближе к промежуточным выборам в Конгресс США, намеченным на ноябрь 2026 года, когда Трамп может отправить в отставку кого-то из членов команды, чаще других становящихся мишенями для критики в публичном пространстве».

«Во внешнеполитическом контексте заявления Трампа по ядерной программе просто свидетельствуют, что он хочет усилить давление на Иран. Если бы он сейчас ограничился максимально обтекаемыми и компромиссными заявлениями о перспективах иранской ядерной программы, в Тегеране это могли бы воспринять как свидетельство готовности Трампа ослабить давление, что Белому дому невыгодно», — отметил Нейжмаков.

При этом, по мнению аналитика, резкие заявления Трампа пока не означают, что американские военные уже сейчас напрямую и открыто примут участие в операции против Ирана.

«Скорее, пока это обычная тактика Трампа — довести ситуацию до максимального напряжения, чтобы попытаться вынудить оппонента к максимальным уступкам. Как минимум на ближайшие дни выше вероятность, что Белый дом пока не будет спешить с прямым применением своей военной силы против Ирана», — заключил Нейжмаков.