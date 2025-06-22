Израильские чиновники провели «напряженный телефонный разговор» с Белым домом, в котором заявили, что не хотят ждать, пока президент США Дональд Трамп определится со вступлением Вашингтона в конфликт с Ираном.

Об этом передает Reuters со ссылкой на источники. Власти Израиля считают, что у них есть ограниченное окно возможностей для проведения операции против закрытого ядерного иранского объекта в Фордо.

Собеседники агентства допускают одиночную военную операцию. По их словам, израильское превосходство в воздухе над большей частью Ирана делает ее более реальной, хотя все еще рискованной. Вместо того, чтобы пытаться уничтожить весь объект, Израиль может нанести ему значительный ущерб, говорится в публикации.