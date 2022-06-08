Площадь современной Российской Федерации уменьшилась «не навсегда». Такое заявление сделал помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в ходе международного форму «История для будущего. Образ Петра». На мероприятии он представлял книгу о Петре I — первый том документально-художественной серии «Собиратели земли русской».

По его словам, данная серия посвящена правителям России, при которых территория не распадалась, не уменьшалась и не рассыпалась, а увеличивалась, нарастала и становилась больше. При этом Мединский отметил, что имеет ввиду всех руководителей России, начиная от Рюрика.

«[Художественная серия посвящена] тем людям, которые создали страну площадью до недавнего времени в одну шестую планеты. Сейчас чуть-чуть поменьше. Но это не навсегда», — заявил он.