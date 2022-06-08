Всемирный продовольственный кризис уже начался, «катализатором этого стал не украинский кризис, а ошибки руководства различных стран». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его мнению, «преувеличивать значение запасов украинского зерна с точки зрения их влияния на международные рынки не стоит», а чтобы начать поставки российского зерна, нужно отменить санкции.

Также Песков вновь повторил, что поскольку Украина вышла из переговоров, говорить о встрече Путина и Зеленского бессмысленно.