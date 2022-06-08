Российский бизнесмен Год Нисанов вышел из управления проектом по редевелопменту спорткомплекса «Олимпийский». Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Нисанова в среду.

«Восьмого июня 2022 года Год Нисанов принял решение сложить полномочия председателя совета директоров АО «Спортивный комплекс «Олимпийский» и выйти из всех органов управления данного проекта», — говорится в заявлении.

В декабре 2017 года компания «Киевская площадь» приобрела комплекс у группы компаний «Альянс», намереваясь вложить в развитие «Олимпийского» до $400 млн. Спорткомплекс закрыли на реконструкцию в 2019 году, закончить работы планировалось до конца 2024 года.

2 июля 2022 года Нисанов вошел в число граждан РФ, попавших в расширенный санкционный список США против России.