Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел Азербайджана обратился к водителям в связи с проходящими в Баку гонками «Формула-1».

«Центр интеллектуального управления транспортом предоставляет последнюю информацию о ситуации на дорогах во избежание высокой плотности транспортных средств. В то же время мы просим водителей с пониманием отнестись к временным изменениям и ограничениям на дорогах столицы в связи с состязанием Гран-при Азербайджана «Формула-1″, не направляться к центру города на личном транспорте, отдавать предпочтение общественному транспорту, серьезно соблюдать правила остановки и стоянки», — говорится в обращении ЦИУТ.