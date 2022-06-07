7 июня исполняющий обязанности ректора Национального университета обороны, профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев принял находящуюся в нашей стране делегацию в составе руководства Национального университета обороны Исламской Республики Пакистан и слушателей Курса национальной и военной безопасности.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Сначала гости посетили Аллею шехидов, возложив цветы на могилы наших сограждан, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности нашей страны.

На встрече было отмечено развитие двусторонних отношений по восходящей линии, обсуждались перспективы развития сотрудничества в области военного образования, а также иные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Делегации и слушателям был представлен обширный брифинг о системе военного образования в Азербайджане.