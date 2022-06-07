Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что открыто автомобильное сообщение в Крым с территории РФ по материковой части украинской территории, захваченной российскими войсками.

По его словам, захвачена также «значительная часть» Донецкой и Луганской областей. В частности, жилые кварталы Северодонецка. Также, как он утверждает, число украинских пленных выросло до 6,4 тысячи человек, а за последние 10 дней войска РФ якобы уничтожили 51 единицу военной техники, которая была поставлена Украине Западом.