Новинка оборонпрома Турции — дрон-камикадзе Kargı был впервые задействован в рамках учений «EFES-2022», передает «Анадолу».

Беспилотный летательный аппарат разработки специалистов компании Lentatek при поддержке Совета Турции по научно-техническим исследованиям (TÜBİTAK), предназначен для поражения радаров, интегрированных в системы ПВО, а также ЗРК противника.

Испытания Kargı, продолжавшиеся с 2018 года, завершены и в скором времени будет запущено серийное производство. Все компоненты дрона-камикадзе, включая двигатель и программное обеспечение, отечественные.

Активный вклад в проект Kargı наряду с компанией Lentatek, внесли ASELSAN, TÜBİTAK SAGE и TEI.

Дрон с ракетным двигателем и наводящейся головкой запускается из специальной капсулы, может кружить над территорией противника продолжительное время.