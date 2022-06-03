6 июня с 01:00 транспортное движение на улицах и проспектах Бакинского городского кольца будет ограничено.

Об этом сказал пресс-секретарь Операционной компании Бакинского городского кольца Тураб Теймуров.

Он отметил, что движение будет восстановлено утром 14 июня.

«Движение будет ограничено в 3 зонах. Первая зона – это территория Ичеришехер, вторая – площадь Азадлыг и прилегающие к ней улицы, третья зона – территория, где проходит улица 50-летия ООН. За время проведения гонок въезд-выезд на указанные территории будет осуществляться по разрешению — «Разрешение на въезд к месту проживания». Водители, проживающие или работающие в этих зонах, смогут получить разрешение бесплатно, обратившись в Бакинское городское кольцо», — пояснил Теймуров.

Он посоветовал водителям пользоваться альтернативными дорогами.

Теймуров также добавил, что граждане могут подойти в пунктам выдачи пропуска «Разрешение на въезд к месту проживания» с понедельника по пятницу — с 10:00 до 17:00.

«Для этого можно обратиться в:

— по первой зоне: Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер»: Тел: (012) 492-24-27

— по второй зоне: Жилищно-коммунальное и эксплуатационной управление № 4: Тел:(012) 498 88 06

— по третьей зоне: Жилищно-коммунальное и эксплуатационной управление № 58: Тел:(012) 492 41 85».

Отметим, пропуски уже выдаются с 16 мая, и выдача продолжится до 12 июня.

Движению пешеходов никаких ограничений нет, подземные переходы будут открыты. Пешеходы также могут пользоваться временными надземными переходами вокруг кольца, на пересечениях просп. Азербайджана с ул. Истиглалият, ул. Хагани и Р. Бейбутова, просп. Азадлыг и ул. Хагани.