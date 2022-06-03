Ещё один высокопоставленный офицер сил «Кудс» КСИР Ирана (из подразделения 840, в задачи которого входит проведение акций против израильтян за рубежом) погиб при странных обстоятельствах.

Полковник Али Эсмаилзаде упал с крыши своего дома 30 мая.