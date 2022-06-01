Боевой боеприпас обнаружены на территории поселка Зых Сураханского района Баку.

На место происшествия немедленно была вызвана саперная группа Службы спасения особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности в районе совместно с сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что обнаруженный боеприпас представляет собой ручную гранату Ф-1, пригодную для боевого применения.

Боеприпас были вывезен с места для нейтрализации.

Других опасных или подозрительных предметов в ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.