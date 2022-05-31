В социальной сети Facebook распространилась информация о плачевном состоянии животных, влачащих жалкое существование в зоне отдыха Cennet Bagi, расположенной в Алты Агач. К статусу прилагались видеоролики, на которых были засняты крохотные клетки и вольеры, больше похожие на изуверские сооружения компрачикосов. Животные (медведь, косуля и верблюд), по сути, обездвижены, нет ни еды, ни воды – за исключением грязной жижи в тазу, которую и водой-то назвать язык не поворачивается.

Изможденные животные вынуждены находится под лучами палящего солнца, ибо ни тента, ни растительности, дающей тень, нет и в помине. Как сказали сотрудники зоны отдыха, животных кормят «яблоками и остатками пищи из отельного ресторана». Но судя по степени истощения, этим животным не так уж и много перепадает.

«Шкура висит клочьями, ребра готовы проткнуть кожу, хочется плакать при виде этого ужаса. Создается впечатление, что этих животных не кормят вообще», — пишет автор поста Яна Богданова.

В посте был размещен призыв, адресованный министерству экологии и прочим компетентным ведомствам, способным остановить этот живодерский беспредел.

Как известно, в этой зоне отдыха все стоит очень дорого, и животные являются частью развлекательной программы, предлагаемой его руководством. Получается, что эти изможденные звери, по сути, тянут на себе рабскую повинность. Хотя, судя по внешнему виду и отсутствию желания у руководства зоны отдыха хоть немного улучшить жизнь этих несчастных зверей, тянуть эту рабскую повинность им осталось не так уж и долго.

Отметим, что в Азербайджане существует законодательство об охране диких животных, которое также распространяется на животных, содержащихся в неволе. И потому, если эти видеоролики станут достоянием общественности и вызовут масштабный резонанс, владельцы зоны отдыха будут вынуждены улучшить условия содержания. А остается надеяться на это резонанс и своевременную реакцию соответствующих органов.

Яна Мадатова