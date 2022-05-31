На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса назначены члены Правления Центрального банка. Как сообщает Minval.az Рашад Оруджев и Алияр Мамедъяров избраны членами Правления банка.

До этого назначения Рашад Оруджев являлся генеральным директором ЦБ, а Алияр Мамедъяров — советником председателя ЦБ (Эльман Рустамов — прим. ред.).

Следует отметить, что срок полномочий трех членов правления истек в прошлом месяце. В марте 2017 года Алим Гулиев, Вадим Хубанов и Афтандил Бабаев избирались членами Правления сроком на 5 лет.

Следует отметить, что 12 апреля текущего года Талех Кязымов был назначен членом Правления Центрального банка. 13 апреля распоряжением президента Ильхама Алиева Кязымов назначен председателем Центрального банка Азербайджанской Республики.

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