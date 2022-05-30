Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев назвал «разумным» решение президента США Джо Байдена не поставлять Украине ракетные системы, достигающие российской территории.

«Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по России. Разумно!» — написал замглавы СБ в понедельник в своем Telegram-канале.

«Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений», — добавил Медведев, указав, что часть таких центров «находится совсем не в Киеве». «Что дальше, объяснять не надо», — заключил замглавы СБ РФ.