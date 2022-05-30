Американские военные объявили о разработке космических аппаратов с ядерными источниками энергии нового поколения к 2027 году, сообщает Space.com.

Подразделение оборонных инноваций Минобороны США объявило о заключении контрактов на разработку двух прототипов, которые должны продемонстрировать «новое поколение систем ядерной тяги и выработки энергии для космического аппарата». Испытательный орбитальный полет должен состояться в 2027 году.

Контракты заключены с двумя компаниями, Ultra Safe Nuclear и Avalanche Energy, выделенные суммы не разглашаются. Ultra Safe Nuclear разработает EmberCore, радиоизотопный источник энергии, пригодный для обеспечения электроэнергией аппарата и для питания двигателей. «Радиоизотопная система следующего поколения должна будет обеспечивать в десять раз большую мощность по сравнению с плутониевыми системами и запасать миллион киловатт-час в всего нескольких килограммах топлива», — говорится в заявлении агентства.

«Орбитрон» компании Avalanche Energy будет использовать термоядерный синтез для выработки электричества, для чего плазму планируют удерживать магнитным полем. В случае успеха с помощью установки можно будет питать в том числе электрический ракетный двигатель.

Подразделение оборонных инноваций было создано для внедрения технологий, разработанных частными компаниями,