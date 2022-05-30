28 мая 2022 года армянские СМИ сообщили, что якобы один военнослужащий ВС Армении получил тяжелое ранение в результате нарушения азербайджанской стороной режима прекращения огня на государственной границе между Азербайджаном и Арменией. В связи с этим официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности и не отражает реальность. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС).

Сообщается, что наши подразделения, осуществляющие охрану государственной границы вблизи села Раздара Зангиланского района, то есть напротив территории, где был ранен армянский военнослужащий (село Неркин Анд Сюникской области Армении), в этот день не открывали огонь в направлении Армении. В то же время, по наблюдениям наших подразделений, военнослужащие подразделения ВС Армении, дислоцированного на этой территории, пьянствовали, нарушая дисциплину, в их палатке в 10:37 прозвучал один выстрел, а через 8 минут, в 10:45, еще 2 выстрела. Еще через некоторое время было видно, как одного человека вынесли на носилках из палатки и эвакуировали:

По итогам наблюдений, анализа фото-видео и других материалов было установлено, что указанный инцидент произошел между армянскими военнослужащими.

ГПС Азербайджана рекомендует армянской стороне предоставлять общественности достоверную информацию вместо того, чтобы скрывать смертельные случаи в ВС, прибегая к таким провокационным способам.