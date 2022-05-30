В Латвии начались военные учения Ramstein Legacy 2022, которые продлятся до 6 июня, сообщает РБК-Украина.

Учения были организованы командования Воздушных сил НАТО. В них примут участие 300 военных Воздушных сил, Сухопутных сил, Земессардзе, а также бойцы противовоздушной обороны Италии, Чехии и США.

Боевая подготовка войск будет проходить на территории и в воздушном пространстве ряда стран: Польши, Литвы, Эстонии и Латвии.

«Учения будут проводиться в различных странах Европы и были разработаны на основе сложных и реалистичных ситуационных условий. Целью этого года является укрепление оперативной совместимости и готовности подразделений, что, соответственно, усилит оборону и защиту территорий, сил и населения союзных стран от угрозы или нападения с ракет или с воздуха», — отмечает пресс-служба RALY 22.

Известно, что к учениям были привлечены самолеты военной авиации НАТО, системы ПВО ближней дистанции, в том же числе RBS-70, STINGER и AVENGER.