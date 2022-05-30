Силовики проверят информацию о скрытых в банках Европы счетах бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, пишет ТАСС со ссылкой на анонимные источники. Издание утверждает, что опрашиваются «свидетели из окружения Чубайса».

Спустя месяц после нападения России на Украину, Чубайс покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и уехал из России. В Кремле сказали, что Чубайс уволился по собственному желанию и это его «личное дело».

Но в середине апреля нынешний руководитель «Роснано» Сергей Куликов вдруг попросил генпрокуратуру проверить работу компании за 2010-2020 годы — за период, когда госкорпорацию возглавлял Чубайс.