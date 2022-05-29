Сегодня я принял участие в гонке классических автомобилей. Изумительные ощущения.
Об этом в соцсети «Твиттер» написал посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп, сопроводив сказанное соответствующим видео.
Сегодня я принял участие в гонке классических автомобилей. Изумительные ощущения.
Об этом в соцсети «Твиттер» написал посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп, сопроводив сказанное соответствующим видео.
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