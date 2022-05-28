В США вместо того, чтобы ограничить продажу оружия населению, предлагают вооружить еще и учителей. Участившиеся расстрелы в учебных заведениях беспокоят правительство, однако последнее не может найти выход из ситуации.

Экс-президент США Дональд Трамп предложил разрешить учителям школ скрытно носить оружие.

По его мнению, власти после последних событий (массовое убийство в начальной школе Робб, погибли 19 детей и двое взрослых) должны разрешить учителям иметь при себе оружие.

«Нам необходимо расширить финансирование, найм и тренировку полицейских по всей стране. Это вопрос не денег, а воли. Если у США есть 40 млн. долларов для Украины, то мы должны быть в состоянии сделать все необходимое, чтобы защитить наших детей», — сказал Трамп на съезде национальной стрелковой ассоциации.