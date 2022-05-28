Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили маркет Rahat в селе Агалы.
Первая леди попробовала продаваемый в магазине горячий тендирный хлеб.
Затем вместе с главой государства ознакомились с созданными в маркете условиями.
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили маркет Rahat в селе Агалы.
Первая леди попробовала продаваемый в магазине горячий тендирный хлеб.
Затем вместе с главой государства ознакомились с созданными в маркете условиями.
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