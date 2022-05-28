Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили маркет Rahat в селе Агалы.

Первая леди попробовала продаваемый в магазине горячий тендирный хлеб.

Затем вместе с главой государства ознакомились с созданными в маркете условиями.

