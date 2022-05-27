Два греческих танкера были задержаны сегодня в Персидском заливе силами Корпуса стражей исламской революции Ирана. Отмечается, что это произошло после того, как власти Греции по запросу США арестовали шедший под российским флагом танкер Lana, а местный суд принял решение о конфискации груза, иранской нефти, в пользу американцев.

«Сегодня ВМС КСИР задержали два греческих нефтяных танкера из-за нарушений в водах Персидского залива», — цитирует иранское агентство IRNA заявление департамента по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции.

В Греции резко осудили действия Ирана, сравнив их с «актом пиратства». В распространенном заявлении МИД страны уточняется, что по указанию главы внешнеполитического ведомства Греции в министерство был вызван посол Ирана, которому выражен решительный протест в связи с «незаконным задержанием» двух танкеров под греческим флагом».