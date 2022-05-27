Если Германия продолжит медлить с поставками оружия для Украины, то скоро может сама столкнуться лицом к лицу с Путиным. Об этом, выступая в Давосе, заявил Виталий Кличко.

По словам мера Киева, аппетиты российского лидера будут только расти и если Украина не выстоит, то дальше лидер России может захотеть вернуть «исконно русские территории» — Лейпциг и Дрезден.

«Нам нужны быстрые решения по поставке оружия для обороны. Потому что, опять же, мы воюем не только за себя, но и за каждого из вас. Потому что никто не знает, как далеко зайдут планы России. А зайдут они, скорее всего, так далеко, как им разрешат. И не забывайте, часть Германии тоже когда-то была частью советской империи», — процитировал Виталия Кличко журналист Юрий Романенко.