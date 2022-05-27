Председатель Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров, присутствовавший на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, возразил депутату Гудрату Гасангулиеву, ответив на его слова о том, что президент Ильхам Алиев ждет от Милли Меджлиса более совершенные законы, которые не будут противоречить Конституции, сообщает Minval.az.

«Те, кто говорит, что этот закон неконституционен, должны знать, что он был подписан президентом. Закон «Об Алятской свободной экономической зоне» разрабатывался в течение года. Наша цель – создать условия для иностранных компаний в Азербайджане, чтобы сделать экономику страны сильной. В подготовке закона приняли участие соответствующие управления Администрации президента и министерства. Говорить о том, что этот закон неконституционен после утверждения президентом, соответствующими ведомствами Администрации, министерствами и комитетами, некорректно. Я провел в здании парламента с депутатами около 7 месяцев. Никто не пришел и не интересовался, как дела, почему мы здесь сидим. Поэтому просьба, по возможности, все вопросы рассматривать на месте», — сказал В.Алескеров.

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