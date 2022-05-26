Поставки странами Запада на Украину вооружений, достающих до территории России, приведут к неприемлемой эскалации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT Arabic, которое вышло в эфир в четверг.

«Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями «украинских националистов», украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации. Именно таких вооружений публично требует [президент Украины Владимир] Зеленский. Мы предостерегли Запад самым серьезным образом, что они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами «украинских неонацистов», но это будет серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации», — важно заявил министр.

Лавров выразил надежду, что здравые умы на Западе понимают это, отметив, что «там таких еще немного осталось».