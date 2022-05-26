26 мая министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой заместителем министра национальной обороны Турецкой Республики господином Мухсином Дере. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что отношения между нашими странами основаны на дружбе и братстве. Министр отметил, что расширение сотрудничества с Турцией в военной, военно-технической и военно-образовательной областях в целях повышения оборонной мощи Азербайджана является одним из весомых факторов, обеспечивающих стабильность в регионе.

Была подчеркнута важная роль дружеских отношений глав двух братских государств в развитии двусторонних отношений, отмечалась особая значимость поддержки, оказываемой братской Турцией в военной сфере, равно как и в других областях.

В свою очередь, заместитель министра национальной обороны Турции выразил удовлетворение очередным визитом в Азербайджан и подчеркнул важность развития совместной военной индустрии, а также обмена опытом между нашими странами.

Была подчеркнута особая значимость проводимого в Баку фестиваля «TEKNOFEST Azerbaijan».

На встрече были обсуждены перспективы развития и основные векторы азербайджано-турецкого военного сотрудничества.