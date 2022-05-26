В средневековых восточнославянских мифах и сказаниях различных народов часто можно встретить упоминание о шабаше ведьм. В данных фольклорах присутствует неизменный элемент – Лысая гора. Именно туда слеталась всякая нечисть для совершения определенных обрядов. Ведьмы совершали свои полёты на излюбленных животных мифологии — на волках, взнузданных и погоняемых змеями, на кошках, козлах, медведях, на оленях и т. п.

Кому-то может показаться из разряда фантастики, но эти сказочные персонажи несмотря на то, что они окутаны мифическим ореолом, существует в реальной жизни в XXI веке. С одним лишь отличием: если ведьмы не награждали самих себя никакими титулами, то нынешняя нечистая сила падка на всякого рода регалии. Эдакая ложная форма самоутверждения.

И вот такой шабаш состоялся на днях на современной «Лысой горе» в городе Цхинвали. Только на сходку слетелись не только ведьмы, но и упыри и вурдалаки из таких «республик», как «днр», «лнр» и даже невиданное чудище из «нкр». Хозяином «горы» выступила «республика Южная Осетия». Персонажи, сошедшие со страниц сказок и легенд, именовали себя «министрами иностранных дел».

Как передают армянские СМИ, упырь из «нкр» Давид Бабаян встретился с коллегами: Дмитрием Медоедовым (Южная Осетия), Натальей Никаноровой («днр») и Владиславом Дейнего.

Были обсуждены вопросы, связанные с двусторонними отношениями, сотрудничеством между «внешнеполитическими ведомствами братских республик», региональными и глобальными геополитическими процессами», — говорится в сообщении.

Действительно, смешно читать информацию о встрече килек, возомнивших себя акулами. Чуть ли не политическими тяжеловесами, которые обсуждают региональные и глобальные (?!) геополитические процессы.

Откровенно говоря, разговоры в бакинской чайхане или какой-нибудь рязанской забегаловке разговоры о происходящих в мире процессах по своему политическому весу намного превосходит словоблудие нечисти на этих посиделках. Ни в политическом, ни экономическом и военном плане так называемые «республики» не имеют веса, от слова никакого.

Дремучая смесь появившихся на свет с легкой руки России и армянских сепаратистов эти «жертвы аборта» интересна лишь их создателям. А были созданы эти карикатурные образования на крови десятков тысяч ни в чем неповинных людей.

Представители данных «государств» наивно полагают, что они из «гадких утят» когда-нибудь превратятся в «прекрасных лебедей», и мировое сообщество их признает. Не знаю, как у них обстоят дела с полетами на метле и животных, но полет фантазии точно зашкаливает.

Однако фантазии фантазиями, но все эти «государственные недоразумения» должны понять одно: исторически справедливость рано или поздно торжествует. И Азербайджан своей славной победой в 44-дневной войны наглядно это доказал.

А вот насчет эпитета «братские республики», которое было употреблено в сообщении, авторы погорячились. И вот вам доказательство.

Вчера было распространено видео представителя одной из «братских республик», в котором горе-вояка жалобно скулит: «Дорогие сограждане «ДНР». Мы — военнослужащие 107-го стрелкового полка, 4-й батальон -3-я, 2-я и 4-я роты, 204 человека отказываемся ехать на убой в «ЛНР», совсем в другую республику», — говорит «ДНР-овский» воин-активист. От имени своих «собратьев» он пожаловался на то, что из них незаконно сформировали подразделения, они не прошли медицинскую комиссию и их обманом пытались завести на территорию «ЛНР». По их данным их присоединили к «какому-то казачеству»

Ну, как вам «братская любовь»? Впечатляет? Впрочем, удивляться тут нечему: какие «государства», такое и братание…

Сергей Иванов, автор Minval.az