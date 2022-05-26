Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский принял участие на Technofest-Azerbaijan вместе с членами своей семьи.

В своем «Фейсбуке» Каневский написал, что наибольший интерес у зрителей вызвала презентация беспилотного летательного аппарата нового поколения Bayraktar Akıncı с украинским двигателем.

«Во время мероприятия я встретился и поблагодарил Халука Байрактара, известного турецкого бизнесмена и филантропа, генерального директора Baykar.

Фамилия Байрактар ​​известна не только в Украине и Азербайджане, но и во всем мире благодаря ударному беспилотнику «Байрактар ​​ТБ2». БПЛА изначально уничтожал технику российского производства в Карабахе, а сегодня превращает в металлолом очередную «не имеющую аналогов» партию в Украине», – написал Каневский.