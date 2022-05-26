С очередным абсурдом из серии «Только в Азербайджане» столкнулись учащиеся Университета Хазар в Баку. Администрация университетской столовой вывесила объявление, которое запрещает студентам приходить на занятия со своей едой.

В случае несоблюдения правил в отношении студентов будет применен выговор, грозится администрация. В какой форме предусмотрен выговор за пронос в стены университета своей еды, история умалчивает, но суть не столько в этом, сколько в том, что очаг знаний хотят превратить в объект торговли. Ясно, что за этим запретом стоит корысть, то есть желание заработать на голодных студентах больше денег. Немного пораскинув «мозгами», заинтересованные лица поняли, что сделать это можно только в одном случае – в принудительном порядке. И тогда родился запрет.

Похоже, кто-то в вузе перепутал очаг знаний с рестораном, где действует похожее правило, запрещающее посещать заведение общепита со своей едой. По этому поводу в народе даже ходит анекдот: Два юриста в кафе достали бутерброды. Подходит официантка: «Извините, у нас нельзя есть свою еду». Юристы переглянулись, пожали плечами и обменялись бутербродами.

Ну а если серьезно, то иначе как произволом это дело назвать нельзя. Более того, лиц, выносящих безосновательный выговор студентам, отказывающимся есть в столовой, самих необходимо привлечь к административной ответственности, чтобы в следующий раз неповадно было выносить такие идиотские решения. Хочешь торговать — иди на рынок. Никто не может запретить студенту есть свою еду. Экономит ли он, или не может есть то, что приготовлено вне дома – это его личное дело.

И раз уж на то пошло, питание в университетских столовых должно быть не только качественным, но и бесплатным. Такая практика существует во многих развитых странах Запада и Европы. И если мы претендуем на звание развитой страны, то должны учесть и эти аспекты, а не думать о том, как бы с кого урвать лишнюю копейку. Тем более, со студентов. Стыдно должно быть!

P.S. Корреспондент Minval.az связался с главой пресс-службы Университета Хазар Алиовсатом Амирбейли, чтобы выяснить детали произвола. А.Амирбейли поблагодарил журналистов за то, что обратили внимание на сей факт и заявил, что в настоящее время как раз руководство вуза занимается этим вопросом. А именно, директор столовой вызван к ректору за то, что превысил свои полномочия. «Мы распорядились убрать объявление в столовой, а ее директор получит выговор за свои действия», — сказал глава пресс-службы.

Рамелла Ибрагимхалилова