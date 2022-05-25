Замминистра обороны Азербайджана, командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Тахиров находится с визитом в Турции.
Личный состав во главе с Тахировым наблюдал за учениями «Анатолийский орел-2022» в Конье, уточняет «Репорт».
Замминистра обороны Азербайджана, командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Тахиров находится с визитом в Турции.
Личный состав во главе с Тахировым наблюдал за учениями «Анатолийский орел-2022» в Конье, уточняет «Репорт».
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