Замминистра обороны Азербайджана, командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Тахиров находится с визитом в Турции.

Личный состав во главе с Тахировым наблюдал за учениями «Анатолийский орел-2022» в Конье, уточняет «Репорт».