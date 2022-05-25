Российский галерист, арт-менеджер и политтехнолог Марат Гельман передал слова народной артистка СССР Аллы Пугачевой, которая прокомментировала публикации о том, что на ее супруга Максима Галкина в России могут завести уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Гельман объяснил, что пообщался с певицей в ходе форума новой русской культуры «Слово Ново» в Тель-Авиве в Израиле.

Ведущий Yotube-шоу «И грянул Грэм» поинтересовался, что говорила Алла Пугачева. По его словам, существует мнение, что Пугачева «громко молчит», в отличие от Максима Галкина, который уже несколько раз высказался о событиях вокруг Украины.

«Она говорит, но сдержанно. Она понимает вес своего голоса», — ответил Гельман.

«Но то что я услышал, что, вот, если на Максима заведут дело, тогда я начну говорить и уже не остановлюсь», — передал галерист слова артистки.