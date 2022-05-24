Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что текущая ситуация в Украине может разрешиться за столом переговоров, однако уточнил, что альянс поможет Киеву достичь результатов на земле, что позволит ей договариваться.

«Мы должны поддерживать Украину, чтобы помочь ей достичь результатов на земле, что позволит договариваться за столом переговоров. Я абсолютно уверен, что (ситуация в Украине), скорее всего, разрешится за столом переговоров, но вопрос: как и когда?» — заявил Йенс Столтенберг в ходе выступления на международном экономическом форуме в Давосе.

По словам генсека НАТО, альянс стремится не допустить дальнейшую эскалацию ситуации и её распространение на территорию стран альянса. Он уточнил, что лучший путь предотвратить обострение – быть очень твёрдыми, дать абсолютно чётко понять, что невозможно атаковать любую страну НАТО, не получив немедленного ответа всего альянса.

Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что НАТО решает сложную задачу: поддержать Киев, с одной стороны, и не направлять силы на украинскую территорию, чтобы избежать разрастание конфликта и его распространение на соседние страны – с другой.