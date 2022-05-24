Иранские фармацевты могут обеспечить значительную часть потребностей российских аптек в лекарственных препаратах. Об этом заявил во вторник в интервью ТАСС председатель Ассоциации импортеров и экспортеров в здравоохранении России Дмитрий Омутных.

«Иран, безусловно, может закрыть очень многие наши позиции — от аптечной сети, то есть товаров для повседневного применения, до более сложных сфер», — заявил он.

Председатель ассоциации отметил, что «прорваться на российский рынок непросто», в том числе из-за множества регулирующих норм. «Но иранская фармацевтика может как заполнить полки наших аптек, так и занять свое место в стационарном лечении», — считает эксперт.

По словам Омутных, «Иран — это надежный и серьезный партнер». «Конечно, есть свои сложности с расчетами, логистикой и установлением партнерских отношений. Поэтому страной надо заниматься системно», — объяснил он.

Председатель ассоциации подчеркнул, что «сейчас Россия крайне заинтересована в современном медицинском оборудовании». «Иран производит очень высокотехнологичное медицинское оборудование, включая системы для нейрохирургии. Также страна является одним из лидеров в области роботизированной хирургии», — рассказал он.

Кроме того, по словам Омутных, иранская сторона производит современные препараты для лечения редких и онкологических заболеваний. «Тегеран является не только региональным, но и мировым игроком в производстве медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Особый интерес представляет его опыт в сложных экономических реалиях — страна десятилетиями находится под санкционным давлением, — говорит председатель ассоциации. — Иран смог зарекомендовать себя как страна, способная решать самые сложные задачи».